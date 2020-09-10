برشلونة يعلن موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة

2020/09/10 | 22:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن برشلونة، في بيان رسمي، منذ قليل، موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة الخاصة بالنادي الإسباني.وكشف برشلونة، في بيانه، أنه سيتم إجراء الانتخابات في 20 و21 مارس من العام المقبل 2021.وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي، أن الانتخابات ستجرى في عدة أماكن حرصًا على سلامة الجميع، بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".وأكد المجلس أن هذه الانتخابات يمكن إجراؤها طوال عطلة نهاية الأسبوع، وفي أماكن مختلفة في جميع أنحاء الإقليم، وأنه تم تمكين خيار التصويت عبر الإنترنت.وقال مجلس إدارة النادي، في بيانه، إنه وفقًا للقرار المُتخذ في اجتماعه يوم 17 أغسطس، على إجراء الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي يومي 20 و21 مارس 2021، ونظرًا للظروف الاستثنائية الناشئة عن وباء "كوفيد 19"، وبهدف الحفاظ على صحة الناس وتشجيع المشاركة، قرر المجلس أن هذه الانتخابات يمكن إجراؤها في جميع أنحاء الإقليم، وإتاحة خيار التصويت عن طريق البريد الإلكتروني.وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الحالي، أعلن في وقت سابق أنه سيتم إجراء الانتخابات في وقت مبكر، بدلاً من استقالة المجلس في الوقت الحالي.وجاء ذلك عقب الهزيمة من بايرن ميونخ (8-2) في دوري أبطال أوروبا، وأزمة ليونيل ميسي قائد الفريق، والذي كان يرغب في الرحيل منتقدًا مجلس بارتوميو.محمد

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