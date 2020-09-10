- الرغبة القومية والمطلب الأوليكارشي - الجزء الخامس - نجم الدين فارس

2020/09/10 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجم_الدين_فارس " الرغبة القومية والمطلب الأوليكارشي "الجزء الخامسلأية جهة ينتمي الكورد في العراق ؟الكاتب : نجم الدين فارسالترجمة : يوسف عمرالجزء الخامس" لأية جهة ينتمي الكورد في العراق "عندما نعمل لنيل الحقوق المتساوية للقوميات ، علينا أن لانعود الى أصول القومية والى أية منطقة و ......





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