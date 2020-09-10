2020/09/10 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن "السؤدد للفرد” – هكذا يعنون كاتبان أمريكيان الفصل الأخير من كتاب لهما عما يدعوانه "الاتجاهات الكبرى"، يبشران فيه، ، بعصر الفرد وزوال الجماعة في عالم يصبح فيه الأفراد أكثر أهمية وأكثر قوة، خاصة أن التقنيات الجديدة قد قلبت المقاييس، ووسعت إلى أقصى الحدود، من دور التقنية الالكترونية، الحاسبات الآلية والهواتف النقالة وسواها.



الجدال مع ما يذهب إليه المؤلفان غير مجد، لأنهما يقرران حقيقة واقعة، خاصة حين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسمة ضيزى - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قسمة ضيزى - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).