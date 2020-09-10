2020/09/10 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يستمر الحراك اليساري في الجمهوريات التي نشأت نتيجة لتفكيك جمهورية يوغسلافيا السابقة.



فقد حصل حزب اليسار في سلوفينيا على 9 في المائة في الانتخابات العامة عام 2018.



وجاء نجاح اليسار في كرواتيا ليؤشر ان ما يحدث ليس حالة منعزلة، ففي الخامس من تموز الفائت شهدت كرواتيا انتخابات برلمانية عامة، وعلى الرغم من تصدر “التحالف الديمقراطي الكرواتي” المحافظ السباق الانتخابي، إلا أن الفائز الحقيقي في هذه الانتخاب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في جمهوريات يوغسلافيا السابقة حراك يساري/ حزب يساري جديد في صربيا - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في جمهوريات يوغسلافيا السابقة حراك يساري/ حزب يساري جديد في صربيا - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).