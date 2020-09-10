الحلبوسي: مجلس النواب داعم لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين

2020/09/10 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري.

بيان لمكتب الحلبوسي ذكر أن الجانبين بحثا مناقشة عمل هيئة التقاعد الوطنية وأبرز التحديات التي تواجهها، وأهم السبل التي تسهم في تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لمستحقيها من الشرائح كافة.

الحلبوسي أكد أن مجلس النواب داعم لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين، والتي يمكن أن تتخذها الهيئة لتسريع إنجاز معاملات الحصول على حقوقهم التقاعدية.

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