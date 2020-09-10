النزاهة تضبط جباة اموال غير قانونيين في قضاء الدجيل

2020/09/10 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط عدد من المتهمين في إحدى السيطرات التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، بسبب إقدامهم على جباية الأموال دون سند قانوني.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان صحفي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (10 ايلول 2020)، ان "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين تلقى معلومات عن إقدام مجموعة من المتهمين على جباية أموال من المواطنين بدون سند قانوني في سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل في المحافظة، إذ انتقل فريق من ملاكات المكتب إلى المكان، وتمكن من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء استحصالهم أموال من أصحاب سيارات الحمل".

واضافت، انه "ضبط كمية من الأموال بحوزة المتهمين المضبوطين خلال العملية، فضلا عن ضبط دفاتر وصولات، لافتة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالأموال، معززا بالمبرزات المضبوطة، وعرضها صحبة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهمين؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

جدير بالذكر ان الهيئة كانت قد أعلنت في أواخر تموز الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد أسفرت عن ضبط (11) متهما يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونية.

ا.ح

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