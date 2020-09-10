2020/09/10 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

1198 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اعتبر الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس، ما توصل اليه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع إقليم كوردستان، خطوة صحيحة لوحدة العراق لم يحققها سابقيه، منها اعطاء نصف واردات المنافذ إلى الحكومة الاتحادية.

وقال حرب، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (10 أيلول 2020): "العقل الوطني والقلب العراقي كانا الهاديين والمرشدين لزيارة الكاظمي للاقليم، فقديما قيل ما لايدرك كله لا يترك جله، والتقيد باحكام الدستور والذين كتبوه فأكثروا من صلاحيات الاقليم لكي تنقل هذه الصلاحيات لاقليم الوسط والجنوب الذي كانوا ينادون به وتركوه عندما وجدوا انفسهم حكام الدولة وليس حكام لاقليم، واحكام الدستور التي كانت الاكثر سخاء للاقاليم".

وأضاف الخبير القانوني: "وفي جميع الاحوال ماحققه الكاظمي الكثير مما لم يتحقق سابقا، والمثل الواضح لذلك واردات المنافذ في الاقليم واعطاء النصف للحكومة الاتحادية مما لم يحصل سابقا".

وتابع، حيث "لم تكن تستلم منها فلسا واحدا واذا كان هناك لوم وعتاب فهو موجه لاعضاء الجمعية الوطنية من الكتلة التي كتبت الدستور ومنحت الاقاليم صلاحيات كثيرة وخطيرة كي تكون لاقليم الوسط والجنوب ويبقى ما حققه الكاظمي في زيارته للاقليم ما لم يحققه رئيس وزراء سابق".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أربيل، والتقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: ما حققه الكاظمي في إقليم كوردستان لم يحصل سابقا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: ما حققه الكاظمي في إقليم كوردستان لم يحصل سابقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).