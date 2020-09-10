"مركبات سامة للغاية".. منظمة تحذّر من خطورة الدخان المنبعث من حريق مرفأ بيروت 

2020/09/10 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة غرينبيس البيئية، الخميس، من خطورة الدخان المنبعث من حريق الإطارات داخل مرفأ بيروت، لما قد يتضمّنه من ملوثات عضوية يمكن تنشّقها أو مركبات سامة للغاية.

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