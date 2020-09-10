اعتماد لقاح لكورونا… مقترح امريكي بقبول احد اقوى الموجودات قبل انتهاء تجاربه الاعتيادية!

2020/09/10 | 22:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

أقترح مفوض إدارة الغذاء والأدوية الأميركية «FDA»، ستيفان هان، في مناقشة مع النادي الاقتصادي بالعاصمة واشنطن، أن تتم الموافقة على اللقاح المنتج من شركة «نوفاكس» قبل الانتهاء من التجارب الاعتيادية، التي تؤخذ في الاعتبار قبل إنتاج اللقاحات.

وتم عقد المناقشة بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة نوفاكس، ستانلي إرك.

وتعرض هان لكثير من الانتقادات السابقة، في أغسطس الماضي، عندما صرح بإمكانية الموافقة على اللقاح قبل الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة.

بدوره أكد هان أن هذا القرار ليس له أي اعتبارات سياسية إنما هي وجهة نظر علمية وطبية بحتة.



وفق ما نقل مراسل قناة “الحرة” في واشنطن.

وكان مستشار البيت الأبيض وخبير الأوبئة، الطبيب آنتوني فاوتشي أكد الأربعاء تمسكه بتقديراته بالتوصل إلى لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد في بداية عام 2021.

وقال إن ذلك قد يحصل في موعد أقرب، لكنه «غير مرجح»، وفقا لما نقلت وكالة آسوشييتد برس.

وكانت الإدارة الأميركية منحت شركة نوفاكس مليار دولار للاسراع في اختبار وتسويق اللقاح وانتاج ١٠٠ مليون جرعة منه بحلول يناير ٢٠٢١

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