2020/09/10 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن ائتلاف المالكي يقدم مقترحاً الى الحكومة لسحب السلاح من العشائر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن ائتلاف المالكي يقدم مقترحاً الى الحكومة لسحب السلاح من العشائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).