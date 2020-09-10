نائب عن الفتح : اغلب الكتل الشيعية مع تعدد الدوائر في قانون الانتخابات

2020/09/10 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد النائب عن الفتح نعيم العبودي ان اغلب الكتل الشيعية مع تعدد الدوائر في قانون الانتخابات.وقال في تصريح متلفز تابعته نينا ان اخر اجتماع لجميع الكتل الشيعية كان لبحث الانتخابات المبكرة لانها السبيل لاعادة الثقة بالنظام السياسي .واوضح ان كل كتلة لديها راي في عدد الدوائر وهنا يبرز الخلاف بين الكتل السياسية لافتا الى وجود اصرار لانجاح الانتخابات المبكرة من قبل الكتل الشيعية./انتهى9

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