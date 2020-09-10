نائب عن سائرون : الضغط الجماهيري السبب الرئيسي في تعديل قانون الانتخابات

2020/09/10 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد النائب عن سائرون علي الربيعي ان الضغط الجماهيري والتظاهرات هما السبب الرئيسي في تعديل قانون الانتخابات.



وقال في تصريح متلفز تابعته نينا انه لا يمكن العودة الى الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات لانه تم التصويت على تعدد الدوائر ولكن لم تحدد الى الان وهذه نقطة الخلاف بين الكتل .واشار الى ان سائرون مع تعدد الدوائر في المحافظة الواحدة ليكون التمثيل شاملا لكل مناطق المحافظة الواحدة وبحسب المقاعد البرلمانية المخصصة لها./انتهى9

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