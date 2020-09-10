القبض على / 52 / مطلوبا للقضاء في ديالى

2020/09/10 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت شرطة ديالى القبض على / 52 / مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش داخل المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الشرطة القت القبض على / 52 / مطلوبا صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية بتهم جنائية وأرهابية ./انتهى

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