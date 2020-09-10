2020/09/10 | 22:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف النائب مازن عبد المنعم الفيلي، الخميس، عن العلاقة بين زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف علاقة بين زيارة الحلبوسي والكاظمي الى أربيل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف علاقة بين زيارة الحلبوسي والكاظمي الى أربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).