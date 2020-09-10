من قصر مسعود إلى

2020/09/10 | 22:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهيمنت ملفات سياسية واقتصادية فضلاً عن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، على جولة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان، في سياق حراك مستمر يتعلق بمعضلات تواجهها الحكومة ومسار الانتخابات المبكرة.

بدأ الكاظمي زيارته بمباحثات مع مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم تتعلق بالانتخابات والمشاكل العالقة

وبدأ الكاظمي جولته الكاظمي بجتماع، في أربيل، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم، شهد بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الإنتخابات المبكرة، بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي، وفق البيان، أن "التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الانتصار على تنظيم داعش، مشيرًا إلى "أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، وأن إقليم كردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمنًا لعراق موحد ومستقر".

وأكد الكاظمي، أن "الفرصة متاحة الآن للارتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزًا لمكانة العراق بين الأمم".

فيما أكد بارزاني من جانبه، "توافر النوايا لدى الجميع، على سبيل بذل الجهود في الإصلاح، وحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وحضر ملف الانتخابات في جانب آخر من جولة الكاظمي خلال لقاء مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مشددًا على أن "سيادة العراق هي الكلمة التي تجمعنا كعراقيين، ولا مجال للتفريط بها"، مشيرًا إلى أن "الفرصة الآن متاحة لتعزيز العمل المشترك، وتقديم أفضل جهد يخدم المواطن العراقي، فضلاً عن تسريع وتيرة التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة، بما يؤمّن أفضل تعبير صادقٍ عن صوت الشعب العراقي واختياراته الحقيقية".

من جانبه، قال مسرور بارزاني للكاظمي، إن "حكومة الإقليم تهدف إلى حل جميع الملفات العالقة، والتطلع إلى ترسيخ الحلول طويلة الأمد، ودعم جهود حكومة الكاظمي الساعية للإصلاح في كل المجالات"، على حد تعبير البيان.

جولة "تاريخية"

ومن اللقاءات الدبلوماسية، أجرى الكاظمي زيارة هي "الأولى من نوعها" لرئيس حكومة بعد عام 2003، إلى منفذ إبراهيم الخليل الحدودي في زاخو بمحافظة دهوك، على حد تعبير أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة، فيما أكد الكاظمي من هناك، وجود "أجواء إيجابية في أربيل فيما يخص ملف المنافذ الحدودية".

وقال الكاظمي، إن "زيارته تأتي في إطار بذل الجهود للتكامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في جميع المجالات، ومنها تفعيل العمل في المنافذ الحدودية".

وشدد الكاظمي، على "ضرورة تطوير منفذ إبراهيم الخليل"، مؤكدًا "قيام الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعقد اجتماعات قريبًا جدًا، من أجل تنسيق العمل والوصول إلى حالة التكامل التي ستنعكس إيجابيًا على المواطنين في عموم العراق".

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن "من أولويات عمل هذه الحكومة تسهيل حركة التجارة، وإزالة جميع العقبات التي تقف حائلاً أمام تطوير عملية التبادل التجاري، والتي من شأنها أن تسهم في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع إيراداته".

وضمن سياق الجانب "غير الدبلوماسي" من الزيارة، توجه الكاظمي إلى مخيم قاديا للنازحين في محافظة دهوك.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، فإن "الكاظمي التقى عددًا من العوائل النازحة، واستمع إلى مشاكلهم ومعاناتهم، كما استمع إلى شرح مفصّل قدّمه المسؤولون هناك عن أوضاع النازحين داخل المخيم".

وأشار البيان، إلى أن الكاظمي "وعد بتلبية كل المتطلبات التي يحتاجها النازحون، في مخيم قاديا وباقي المخيمات"، مؤكدًا "حرص الحكومة الشديد على العمل الجاد لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار".

أجرى الكاظمي جولة تفقدية في معبر إبراهيم الخليل الحدودي في سابقة لم يقم بها رئيس حكومة منذ 2003

وزار الكاظمي أيضًا مشهدًا من مشاهد "جريمة الأنفال" في الإقليم.



وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء فإن "الكاظمي زار مشهدًا من مشاهد جريمة الأنفال سيئة الصيت، ووضع إكليلاً من الزهور واستذكر ضحايا الجريمة النكراء".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي التقى بجمع من المواطنين من ذوي الضحايا المؤنفلين، واستمع لهم وأكبر فيهم تضحيات ذويهم التي عبّدت الطريق نحو بناء عراق حر ديمقراطي، مثلما مهّدت لزوال الدكتاتورية".

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