2020/09/10 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:كالفرات نيوز} كشف وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، اليوم الخميس، عن تقديم عروض نهائية من قبل شركة دايوو الكورية لاربعة عقود قيد التفاوض والدراسة واعادة النظر في قيمة العقود والفترة الزمنية.وذكر الشبلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" تقديم العروض من شركة دايوو الكورية والاستشاري الايطالي يتعلق اولها بانشاء ارصفة الحاويات في ميناء الفاو الكبير والعرض الثاني خاص بالطريق الرابط بين ميناء الفاو وام قصر والذي يربط بالطريق الدولي". واضاف" اما العرض الثالث خاص باعمال نفق قناة خور الزبير، والعرض الاخير فيختص باعمال حفر حوض الميناء ودفن المنطقة الخاصة بساحة الحاويات".وشدد الشبلي على" ضرورة ان تكون هذه العروض مطابقة للمواصفات والمتطلبات الموضوعة من قبل الاستشاري الايطالي مؤكدا ، انها قيد التفاوض والدراسة و اذا لم تتضمن تخفيض القيمة و اختصار الفترة الزمنية فإن الوزارة ستلجأ الى استقدام عروض شركات عالمية اخرى في حال لم تقدم شركة دايوو عروضها خلال الفترة المحددة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تكشف الستار عن اربع عروض كورية بشأن الموانئ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تكشف الستار عن اربع عروض كورية بشأن الموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).