بالوثيقة.. قرار استثنائي يدعم شباب النجف

2020/09/10 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وجه محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، كتاباً الى البلدية والبلديات بايقاف ايجار واستثمار الساحات المخصصة للملاعب الرياضية.





وجاء في الوثيقة الصادرة عن الياسري، حصلت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" لمتطلبات مصلحة العمل ومن اجل اظهار محافظتنا المصدسة بالمظهر الذي يليق بمكانتها وقدسيتها تنسب ايقاف تاجير واستثمار الساحات المثيلة والمخصصة للملاعب الرياضية وعدم احالتها وابقائها على واقع حالها كساحات خضراء لاستيعاب الشباب واحتضان مواهبهم وطاقاتهم الرياضية".

وفاء الفتلاوي

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