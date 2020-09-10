تصميم يخت فريد من نوعه في ايطاليا

2020/09/10 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

ابتكرت شركة التصاميم “لازاريني” الإيطالية، تصميم يخت لا مثيل له في العالم سمته “أفانغارديا”، وهو على شكل بجعة يتميز برقبة أنيقة وتصميم متعدد الطبقات، ويبلغ طوله 137 مترا.

وتقدر قيمة بناء هذا اليخت بـ500 مليون دولار، ويمكن لأي شخص يرغب في شرائه توجيهه من خلال “رأس” البجعة، التي تعمل كبرج للمراقبة خاص باليخت، كما أنّه قابل للفصل ليتحول إلى قارب مساعد بطول 50 قدما.

ويمكن لهذا اليخت أن يستقبل حوالى 60 راكبا على متنه، بمن فيهم 24 ضيفا إلى جانب الطاقم، ويحوي طائرتي هليكوبتر، كما أنّه قادر على تخزين السيارات في داخله خلال الرحلة، ما يجعله يختا مثاليا لنقل المسافرين.

وقالت متحدثة باسم الشركة لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، إن اليخت مستوحى من “المانغا اليابانيّة في السبعينيّات”، موضحة أن “رأس البجعة يعمل كبرج مراقبة لمناورة اليخت الضخم”.



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