الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني، هل يشكل بديلا؟ - جيلاني الهمامي

2020/09/10 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي الاقتصاد الاجتماعي أو التضامنيهل يشكل بديلا؟سؤال يطرح نفسه لأكثر من سبب أولا : الأزمة الراهنة والحادة التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي برغم كل ما قامت وتقوم به من أجل أن تقنع البشرية بأنها أفضل منظومة اقتصادية يليق بالإنسان فشلت في أن تتجاوز أزماتها المتكررة وفي أن تجد حلولا حقيقية للفقر والبطالة والجوع والتهميش والأمراض وتردي المحيط البيئي والإطار العام للعيش فهل ......





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