التقاعد والرافدين يوضحان بشأن مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2020/09/10 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، ومصرف الرافدين، الخميس، صرفهما مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.





وقالت هيئة التقاعد في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (10 أيلول 2020)، انه تم "صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين الذين تقاضوا أول راتب في شهر اذار 2020 وللمتقاعدين العسكريين الذين تقاضوا أول راتب في شهر تموز وآب 2020 وسيتم صرف الوجبات القادمة تباعا".

إلى ذلك، أعلن مصرف الرافدين في بيان، اليوم الخميس، انه تم "صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين لشهر أيلول عن طريق البطاقة الالكترونية".





وأشار البيان، الى انه تم "ارسال رسائل نصية للمتقاعدين تخطرهم بمنح المكافأة وعليهم التوجه عند أقرب مكان ومكتب منفذ لاستلام المكافأة".

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