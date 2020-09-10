"هجمات بشعة".. الولايات المتحدة تدين اعتداءات الحوثيين على السعودية وتدعو إلى حظر السلاح الإيراني

2020/09/10 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف السفير “تدعم الولايات المتحدة العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني”.

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