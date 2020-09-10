إغلاق عشرات المختبرات الأهلية بسبب فحوصات كورونا: يأخذون مبالغ طائلة وفحوصات غير دقيقة

2020/09/10 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أغلقت الجهات المختصة في وزارة الصحة، الخميس، عدداً من المختبرات لمخالفتها التعليمات الوزارية وإجراءات الكشف عن فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2020)، إنه "بغية حماية مواطنينا الكرام من استغلال ضعاف النفوس اعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة عن غلق عدد من المختبرات الرئيسية والجانبية في العاصمة بغداد لمخالفتها التعليمات الوزارية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واجراءها فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع اخذ مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لقاء فحوصات غير دقيقة، وفي بعض الاحيان يتم تزويد المرضى بنتائج غير حقيقية لعدم امكانية اجراء تلك التحاليل في القطاع الخاص".

واضاف، "عملت وزارة الصحة على حصر اجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بالمختبرات الحكومية مع توفر الشروط العلمية والموضوعية حسب قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ وبشكل مجاني مع ضمان دقة النتائج المختبرية ومكافحة انتشار الجائحة واعتماد آلية رصينة لعزل النفايات الطبية في المختبرات واتباع الطرق السليمة لسحب العينات من المرضى".

وتابع، أنه "واسفرت تلك الزيارات عن إغلاق (٣٧) مختبرا منها لمخالفتها للشروط الصحية فضلا عن توجيه إنذار (٧٥) لها، وإحالة (١٢) شخصاً إلى الجهات الامنية والقضائية لممارسة المهنة دون الحصول على موافقات مزاولة العمل".

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