تفكيك عصابة للتسليب والخطف بالبصرة

2020/09/10 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم عن تفكيك عصابة إجرامية للخطف والقتل .وذكر قائد الشرطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه انه تم القبض على أربعة متهمين، اعترفوا على عدة جرائم بضمنها جريمة قتل مواطن ودفنه في منطقة وعرة ".



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