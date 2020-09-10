وزارة النقل: اربعة عروض كورية بشأن الموانئ

2020/09/10 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، ان شركة دايوو الكورية قدمت اربعة عروض هي قيد التفاوض والدراسة واعادة النظر في قيمة العقود والفترة الزمنية.وذكر الشبلي في بيان للوزارة ، ان العرض الاول يتعلق بانشاء ارصفة الحاويات في ميناء الفاو الكبير والعرض الثاني بالطريق الرابط بين ميناء الفاو وام قصر والذي يربط بالطريق الدولي"والعرض الثالث باعمال نفق قناة خور الزبير، والعرض الاخير يختص باعمال حفر حوض الميناء ودفن المنطقة الخاصة بساحة الحاويات".وشدد الشبلي على" ضرورة ان تكون هذه العروض مطابقة للمواصفات والمتطلبات الموضوعة من قبل الاستشاري الايطالي مؤكدا ، انها قيد التفاوض والدراسة و اذا لم تتضمن تخفيض القيمة و اختصار الفترة الزمنية فإن الوزارة ستلجأ الى استقدام عروض شركات عالمية اخرى في حال لم تقدم شركة دايوو عروضها خلال الفترة المحددة"./انتهى8

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