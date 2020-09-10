الرمثا يفوز على الوحدات بدوري ا لمحترفين الأردني

2020/09/10 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/حقق فريق الرمثا فوزا على فريق الوحدات بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي بالعاصمة عمان في اطار منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين الأردني.وبهذا الفوز رفع الرمثا رصيده إلى 8 نقاط فيما تجمد رصيد الوحدات عند 12 نقطة./انتهى

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