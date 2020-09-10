ترامب: سنخفض قواتنا في العراق الى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً

2020/09/10 | 23:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ان "الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً".





وقال ترامب في مؤتمر صحفي" نحن خرجنا تقريباً من العراق ومن سوريا".

واضاف" سنخفض قواتنا إلى 4000 جندي في أفغانستان خلال فترة قصيرة"..يتبع

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