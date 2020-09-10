الرشيد يباشر بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2020/09/10 | 23:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} باشر مصرف الرشيد، بصرف مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف انه باشر بصرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين وبامكانهم استلامها من فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني بعد استلامهم رسائل نصيه تعلمهم برفعها في البطاقه.

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