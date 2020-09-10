تركيا والمتوسط.. الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبات وماكرون يندد بـ

2020/09/10 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان "نعتقد أنه في ظل غياب أي تقدم في عملية إشراك تركيا في الحوار، وما لم تنهي (أنقرة) أنشطتها أحادية الجانب، فإن الاتحاد الأوروبي جاهز لوضع قائمة بالإجراءات التقييدية الإضافية، والتي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي في 24-25 سبتمبر".

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