الأمم المتحدة تحدد مبلغ توفير لقاح كورونا

2020/09/10 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، على ضرورة جمع 35 مليار دولار إضافية، من أجل تمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توفير لقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وقال غوتيريش، في اجتماع عبر الإنترنت اليوم، (10 أيلول 2020)، "نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير".

وبحسب ما نقلت "رويترز"، فإن الأمين العام للأمم المتحدة حريص على جمع 15 مليارا من المبلغ، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه غوتيريش، بأنه "تمويل أولي زهيد" لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه يشكل أقل من عشرة في المئة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصارا "آكت" في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من "كوفيد-19".

وأردف: "هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ.



دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا".

وسجل العالم أكثر من 28 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتوفي ما يزيد عن 909 آلاف منهم، فيما تعافى أكثر من 20 مليون شخص.

ويراهن العالم على طرح لقاح مضاد ضد كورونا من أجل تخفيف قيود الإغلاق الوقائية التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد، لكن بعض الخبراء يخشون أن تتأخر استفادة الدول النامية من اللقاح المرتقب.

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