أنقرة: اتفاق مصر واليونان يضر بمصالح تركيا وحقوقها البحرية

2020/09/10 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن ممارسات أثينا الفردية وتوقيعها اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر، سبب في الصراعات الحالية بشرق المتوسط.



وذكر خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي لمناقشة تطورات الوضع في المتوسط (10 ايلول 2020) أن "تركيا مستعدة للانخراط في المفاوضات ووقف التصعيد ونحن نعتقد أن الحوار والمصالح المشتركة هي الأهم في علاقاتنا".

وأضاف، أن "الصراعات تحدث الآن بسبب الأفعال الفردية من قبل اليونان بعد اتفاق مع مصر حول الحدود البحرية".

وتابع، "الاتحاد الأوروبي طالما كان وسيطا في حل الصراعات في منطقة المتوسط، لكنه أصبح أخيرا جزءاً من المشكلة".

وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان امتدادا للخلاف على عائدية موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة، نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما.

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