القبض على متهم ينتحل صفة ضابط كبير ومستشار برئاسة الوزراء في بغداد

2020/09/10 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ومستشار في رئاسة الوزراء.وقال المصدر امني لنينا ان قوة مشتركة من الاستخبارات وجهاز الامن الوطني في بغداد القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ومستشار في رئاسة الوزراء ويقوم بالاحتيال على المواطنين./انتهى9

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