علاء عبد الزهرة ينفي عودته للشرطة

2020/09/10 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} نفى لاعب الزوراء علاء عبد الزهرة، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حول رغبته في العودة لصفوف الشرطة.





وقال عبد الزهرة في تصريح صحفي، إن أنباء رغبته في العودة إلى الشرطة غير صحيحة، مؤكدًا أن البعض يبحث عن الإثارة على حساب الحقيقة دون مراعاة الحقوق الشخصية للاعبين.

وأوضح عبد الزهرة، أن" اتصالا جرى بينه وبين مدرب الشرطة عبد الغني شهد، حول إمكانية تمثيله الشرطة في البطولة الآسيوية على سبيل الإعارة لأنه كان ضمن صفوف الفريق في الأدوار الأولى من البطولة.

وأضاف "أكدت للمدرب بأنني سأكون رهن إشارة الشرطة آسيويا ودون مقابل شرط موافقة الزوراء، لكن لا توجد نية لدي لترك فريقي".

يشار إلى أن علاء عبد الزهرة مثّل فريق الشرطة في البطولة الآسيوية العام الماضي، لكنه انتقل لفريق الزوراء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفاء الفتلاوي

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