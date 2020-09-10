بالوثيقة.. وزير الكهرباء يعلن تلبية مطالب المتظاهرين من العقود والأجور

2020/09/10 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الكهرباء، ماجد الامارة، تلبية مطالب المتظاهرين من العقود والأجور.ونصت الوثيقة الصادرة عن وزير الكهرباء والموجهة الى الشركات كافة، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها" نرفق طيا كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في 3/9/2020 ونود بيان الاتي:-1-فيما يخض الفرقة (1) منه:- تم تنفيذ كافة مطالب التظاهرات التي تقع ضمن صلاحياتنا من قبل فريق العمل المشكل بموجب الامر الوزاري المرقم 23020 في 1/7/2020 الذي تولى مقابلة المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم وتنفيذ ما يمكن منها وفقاً للامكانيات المتاحة والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا زال الفريق مستمر بمهامه.2-فيما يخص الفقرة (2):- يتم العمل وفق ما جاء بالتوجيهات الصادرة من قبل رئيس الوزراء بصدد انجاز المشاريع التي تخدم المواطنين ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير عن سير انجازها دوريا الى الدوائر ذات العلاقة في مقر الوزارة مع تثبيت المعوقات ان وجدت لغرض حلها وازالتها.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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