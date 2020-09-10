جدل برلماني مستمر حول الدوائر الانتخابية

2020/09/10 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

كشف حوار ضيفا برنامج العاشرة على قناة العراقية الإخبارية، اليوم الخميس، عن أن تحالفي الفتح وسائرون يختلفان على شكل الدوائر الانتخابية المتعددة وآلية إقرار ملحق القانون.

يتبع..

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