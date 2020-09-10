القبض على منتحل صفة ضابط كبير في بغداد

2020/09/10 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الخميس، القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش العراقي.

وذكرت المديرية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (10 ايلول 2020)، انه "بجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي"

واضاف، انه "تم الاعتقال أثناء محاولة عبور سيطرة(75) الواقعة جنوب العاصمة، حيث تم ضبط باجات مزورة بحوزته برتبة لواء ركن، واحيل إلى التحقيق لغرض عرضه أوراقه أمام القضاء.

ا.ح

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