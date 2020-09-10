تركيا وإيران تشنان حربا مائية على العراق.. ودعوات لانقاذ الأراضي الزراعية

2020/09/10 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تستخدم تركيا وإيران كل الأوراق التي يمتلكونهما من أجل تنفيذ مصالحهم أو الحصول على تسهيلات تجارية منها قطع المياه عن بلاد الرافدين، وسط مطالبات للتحرك سريعا لعقد اتفاقيات مع الجارتين لتكون حصص المياه للعراق أكبر لانقاذ الأراضي الزراعية من الحرب المائية.

وباتت آثار حرب المياه، لا تقتصر تداعياتها على عصب الحياة الزراعة فحسب، بل الثروة الحيوانية ومخزون المياه الاستراتيجي، فقطع إيران لمياه "نهر الزاب" الأسفل، جعل مخزونات المياه في "سد دكان" تسجلا انخفاضا غير مسبوق.

وقال الباحث في الشأن العراقي، زياد العرار، لوسائل اعلام عربية: "عندما تكون الدولة ضعيفة يتخطفها جارها الذي لا يسعى أن تكون هذه الدولة بخير، هذا واقعنا مع جيراننا تركيا وإيران.



يقطعون المياه ويتلاعبون بكل الأوراق التي يمتلكوها من أجل أن يتم تنفيذ مصالحهم في الداخل العراقي".

أما مناسيب نهري دجلة والفرات، فهي في تناقص مستمر، بعد أن باتت ورقة ضغط سياسي تستخدمها أنقرة للضغط على بغداد من أجل الحصول على تسهيلات تجارية، مما تسبب في القضاء على آلاف الهكتارات الزراعية وهجرة الفلاحين لأراضيهم.

وحول هذه القضية، قال السياسي، خالد الأسدي: "بلا شك العراق لايزال لا يمتلك اتفاقية تشاطئ مع تركيا بشكل أساسي، باعتبار منبعين للمياه الأساسية للعراق المياه التي تردنا من إيران قليلة جدا، باعتبار أنها روافد قصيرة.



إيران أيضا لديها سدود وموانع جبلية كثيرة ممكن أن تحول دون وصول هذه المياه إلى العراق".

وأضاف: "على المجلس الوطني للمياه أن يتحرك بشكل سريع الآن لعقد اتفاقيات واستخدام كل الضغوط اللازمة من أجل أن تكون الحصص المائية للعراق أكبر خصوصا مع تركيا".

ويتسبب انخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية، فيما يخسر العراق آلاف المليارات المكعبة سنويا بسبب الحرب المائية التركية-الإيرانية عليه، وفقا لسكاي نيوز عربية.

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