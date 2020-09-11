ترامب: قد تنضم دولة أخرى لاتفاق الإمارات وإسرائيل

2020/09/11 | 00:02 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم الخميس.تصوير: كيفن لامارك - رويترز.واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن من الممكن أن تنضم دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات.وسيستضيف ترامب مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر أيلول والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.ويحاول مفاوضوه حمل دول أخرى في الخليج مثل البحرين وعمان على الانضمام للتطبيع مع إسرائيل.إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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