صور وهويات.. القبض على منتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش

2020/09/11 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الخميس، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش العراقي.



وقالت المديرية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2020)، إنه "بجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي، تم الاعتقال أثناء محاولة عبور سيطرة (٧٥) الواقعة جنوب العاصمة، حيث تم ضبط بحوزته باجات مزورة برتبة لواء ركن، تم إحالته إلى التحقيق لغرض عرضه أوراقه أمام القضاء".

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