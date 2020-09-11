حقيقة وفاة امير الكويت

2020/09/11 | 00:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشرت في الساعات الماضية انباء روج لها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ان امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح توفي في الولايات المتحدة.الجيش الكويتي قال في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية : نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مؤكدة بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات […]

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