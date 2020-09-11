الاستخبارات العسكرية تؤكد القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش العراقي

2020/09/11 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش العراقي.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : انه بجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانيةوبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي، حيث تم الاعتقال أثناء محاولة عبور سيطرة(٧٥) الواقعة جنوب العاصمة ، وضبط بحوزته باجات مزورة برتبة لواء ركن، و تم احالته إلى التحقيق لغرض عرضه أوراقه أمام القضاء./انتهى9

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