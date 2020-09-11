2020/09/11 | 00:17 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وكالة الانباء الكويتية {كونا} عن الحالة الصحية لامير البلاد صباح الاحمد الصباح بعد انتشار انباء عن وفاته.
وذكرت الوكالة ان "الحالة الصحية لامير الكويت مستقرة".
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وذكرت الوكالة ان "الحالة الصحية لامير الكويت مستقرة".
محمد شارك إذا أردت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الأنباء الكويتية: حالة أمير البلاد مستقرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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