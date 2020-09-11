وكالة الأنباء الكويتية: حالة أمير البلاد مستقرة

2020/09/11 | 00:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وكالة الانباء الكويتية {كونا} عن الحالة الصحية لامير البلاد صباح الاحمد الصباح بعد انتشار انباء عن وفاته.وذكرت الوكالة ان "الحالة الصحية لامير الكويت مستقرة".محمد شارك إذا أردت

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