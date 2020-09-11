الزيدي يؤكد موعد انتخابات الجوية

2020/09/11 | 00:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية، وليد الزيدي، موعد انتخابات الهيأة العامة للنادي.





وقال الزيدي لـ{كوورة} ان "انتخابات القوة الجوية ستكون في الأسبوع المقبل، وأهم تغيير سيكون في الهيأة الادراية".

وبين ان "جملة من المرشحين بما فيهم انا دخلت في الهيأة العامة من دون كتلة واعتمدت على تاريخي والجمهور".

وكانت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، فتحت في 24 من آب الماضي باب الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، والتي ستقام يوم السبت المقبل 12 أيلول الجاري.

وسيكون باب الترشيح للانتخابات المقبلة متاحا لأعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986، والمعدل بالقانون 37 لسنة 1988.

وذكر البيان أن الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي عقدت بوقت سابق اجتماعا بحضور جميع الأعضاء اتخذت فيه عدة قرارات تخص النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد، إلى أن هذا الاجتماع هو الأخير للهيئة الإدارية المؤقتة كون الثاني عشر من شهر سبتمبر/ أيلول سيكون موعدا لإجراء انتخابات لإختيار هيئة إدارية جديدة.

وشدد قائد القوة الجوية أن هذا الموعد تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لاختيار أشخاص تقود النادي إلى بر الأمان، مؤكدا أن ذلك الإختيار ستكون فيه الكرة للهيئة العامة التي يجب ان تختار الاشخاص الكفؤة لمصلحة هذا النادي العريق.

عمار المسعودي

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