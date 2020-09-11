تخفيض جديد لعدد القوات الامريكية في العراق

2020/09/11 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً.وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض عبر حسابه على موقع “تويتر” وتناقلتها وسائل الاعلام.وأعلن الجيش الأمريكي يوم أمس الأربعاء أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، […]

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