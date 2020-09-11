ترمب: سنخفض قواتنا في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا

2020/09/11 | 00:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم، (10 أيلول 2020): "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

يشار إلى ان مسؤولا أميركيا أفاد في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت أواخر آب الماضي، نقلا عن مصادر حكومية، بأن الولايات المتحدة تخطط لخفض عدد القوات في العراق إلى 3.5 ألف جندي في الأشهر المقبلة، فيما يتمركز نحو 5.2 ألف جندي أميركي في العراق.

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