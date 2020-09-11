أصالة تكشف أسباب حذف صورها من إنستغرام

2020/09/11 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، الأسباب التى دفعتها لحذف جميع الصور والفيديوهات الخاصة بها من حسابها الرسمي بـ”انستجرام”.ونشرت أصالة صورة جديدة من البوستر الخاص لألبومها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت قائلًة:”كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) لاتستسلم..وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً، كيّ تكون […]

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