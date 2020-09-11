بالفيديو.. قائد شرطة بابل يتخفى بزي مدني ويودع منتسبين أثنين لإهمالهما الواجب

2020/09/11 | 00:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أودع قائد شرطة بابل اللواء، علي هلال جاسم، أثنين من منتسبي شرطة المحافظة في الحجز خلال جولة تفتيشية على السيطرات الخارجية.وباغت قائد الشرطة المنتسبين وهو متخفي بعجلة مدنية وزي مدني وعدم تفتيش عجلته المسلحة.شارك إذا أردت

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