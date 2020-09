محكمة الكاس تقترب من اصدار القرار النهائي بصالح سرمد عبدالال في قضية اتحاد السباحة

2020/09/11 | 00:59 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الكاس للنزاعات الرياضية ، قرارها الأولي المتعلق بشإن الولاء القضائي للمحكمة ، ورد الطعن القضائي المقدم من محاميين الاتحاد الدولي للسباحة والسيد خالد كبيان ، بعد ان تركزت دفوعاتهم الأولية بعدم اختصاص محكمة الكاس لاتخاذ القرار بهذه القضية كونه من اختصاص المحاكم المحلية .وذكرت مصادر مطلعة ان المحكمة قررت

