السودان يفرض حالة الطوارئ الاقتصادية.. والحكومة تحذر من  

2020/09/11 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت ان الحكومة السودانية ستعمل على ردع المتلاعبين، وأن ما تم اتخاذه هدفه تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.

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