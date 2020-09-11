2020/09/11 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس ويبقى السؤال كم مرة ومن قتل يعقوب أبو القيعان؟ قد تجدون فيها علاقة بما كتبت وقد لا! ففي كتابه "الفاشية، مقدمة قصيرة جدًا" كتب مؤلفه، كيفن باسمور، ان الفيلسوف والكاتب الاسباني خوسيه أورتيجا جاسيت كان قد عرف الفاشية في العام 1927 هكذا: للفاشية ملامح غامضة لانها تحوي أكثر المضامين تضادًا ؛ فهي تؤكد على السلطوية وتؤسس للثورة، تحارب الديمقراطية المعاصرة، ومن ناحية أخرى لا تؤمن بالعودة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ويبقى السؤال كم مرة ومن قتل يعقوب ابو القيعان؟ - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ويبقى السؤال كم مرة ومن قتل يعقوب ابو القيعان؟ - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).