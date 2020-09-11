الأمبريالية الأمريكية فى لبنان وحلفائها الخونة وتعليق - سعيد صلاح الدين النشائى

2020/09/11 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_صلاح_الدين_النشائى .امين محمد حطيط – البناء – بيروت – 18-8-2020عندما شُكلت حكومة حسان دياب في مطلع العام الحالي لتحلّ محلّ حكومة سعد الحريري الذي استقال بضغوط داخلية وخارجية وكادت استقالته تُحدث فراغاً سياسياً، اعتبرت أميركا انّ التشكيل بذاته ثم شمول الحكومة على ممثلين عن حزب الله مع الإقصاء الطوعيّ لحلفائها عن الحكومة، نوعاً من التحدي المباشر لها ومحاولة لتعطيل إحدى حلقات خطة بومبيو المعتمدة لتفجير لبنان ووضع ا ......





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